»Reichsbürger«-Treffen von Polizei aufgelöst

Bayreuth. Die Polizei hat im oberfränkischen Coburg ein Treffen sogenannter Reichsbürger aus ganz Deutschland aufgelöst. 55 Verdächtige hätten unerlaubt am Samstag abend in der Coburger Rudolf-Steiner-Schule getagt, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Montag in Bayreuth mit. Schulleitung, Vorstand und Geschäftsführung der Waldorfschule distanzierten sich von der »Reichsbürger«-Bewegung. Wie die Verdächtigen in die Schule gelangen konnten, ist nun zentraler Teil der Ermittlungen. Von allen Anwesenden seien die Identitäten festgestellt worden, auf alle warte nun ein Strafverfahren. (AFP/jW)