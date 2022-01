Letzter Chef der DDR-Auslandsaufklärung verstorben

REUTERS/Alexandra Winkler Werner Großmann, geboren am 9. März 1929 bei Pirna, gestorben am 28. Januar 2022 in Berlin

Berlin. Wenige Wochen vor seinem 93. Geburtstag ist Generaloberst a. D. Werner Großmann in Berlin am 28. Januar verstorben. Er leitete in der Nachfolge von Markus Wolf von 1986 bis 1990 die Auslandsaufklärung der DDR. Als Chef der Hauptverwaltung Aufklärung (HV A) war er zugleich Stellvertretender Minister für Staatssicherheit der DDR. Eine Anklage wegen Agententätigkeit und Landesverrats, die der Generalbundesanwalt angestrengt hatte, musste zurückgenommen und das Verfahren 1995 eingestellt werden. Werner Großmann, der seit 1952 dem MfS angehörte, war nach seiner aktiven Zeit vorwiegend publizistisch tätig. Seine Memoiren »Bonn im Blick« erschienen in mehreren Auflagen. 2017 veröffentlichte der Verlag Edition Ost sein letztes Buch »Der Überzeugungstäter«. Werner Großmann verbrachte seine letzten Monate in einem Seniorenheim in Berlin-Hohenschönhausen. (jW)