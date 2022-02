GB: Energieaufsicht erhöht Kostengrenze

London. In Großbritannien steht privaten Haushalten ein enormer Anstieg von Gas- und Strompreisen bevor. Die britische Aufsichtsbehörde Ofgem erhöhte am Donnerstag die Höchstgrenze für Energiekosten um 54 Prozent von 1.277 Pfund auf durchschnittlich 1.971 Pfund (2.370 Euro) jährlich pro Haushalt. Der sogenannte Energy Price Cap legt fest, was Versorger mit Gas und Elektrizität höchstens verlangen dürfen. Nun soll für viele Haushalte die Gemeindesteuer gesenkt werden. Finanzminister Rushi Sunak sprach am Donnerstag im Parlament außerdem von einem Nachlass von 200 Pfund, der erst später gezahlt werden müsse. Verbraucherschützer kritisierten die Hilfen als unzureichend. (dpa/jW)