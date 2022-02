Pakistan: Tote nach Angriffen auf Militär

Islamabad. Bei fast zeitgleichen Angriffen bewaffneter Rebellen auf zwei Militärbasen im Südwesten Pakistans sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Sieben Tote seien Soldaten der pakistanischen Armee, teilte das Militär in einer Erklärung am Donnerstag mit. Die 13 getöteten Angreifer gehörten der Belutschistan-Befreiungsarmee (BLA) an, hieß es weiter. Die Miliz kämpft für eine Unabhängigkeit von Pakistans größter Provinz Belutschistan. Einer Erklärung der BLA zufolge kamen mindestens 100 Militärangehörige ums Leben. Nach Angaben des pakistanischen Geheimdienstes begannen die Angriffe in den Regionen Nushki und Panjgur in der Nacht zum Donnerstag. (dpa/jW)