Guinea-Bissau: Elf Tote nach Putschversuch

Bissau. Beim Putschversuch im westafrikanischen Guinea-Bissau sind elf Menschen getötet und mehrere andere schwer verletzt worden. Das teilte die Regierung von Präsident Umaro Sissoco Embaló in der Nacht zum Donnerstag mit. Am Tag nach dem Angriff auf den Präsidentenpalast am Dienstag abend hatte das staatliche Radio zunächst von mindestens sechs Getöteten berichtet. Für den Umsturzversuch sei eine »nicht identifizierte bewaffnete Gruppe« verantwortlich gewesen, so die Regierung. (dpa/jW)