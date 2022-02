Erdogan will zwischen Kiew und Moskau »vermitteln«

Kiew. Am Donnerstag ist der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Kiew vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij empfangen worden. Dabei präsentierte sich Erdogan als »Vermittler«, der seine Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nutzen wolle, um ein gemeinsames Gipfeltreffen mit Selenskij in der Türkei zu organisieren. Das NATO-Mitglied Türkei ist ein wichtiger Verbündeter Kiews, unterhält gleichzeitig jedoch gute Beziehungen zu Russland. Zuletzt sorgten türkische Lieferungen von Kampfdrohnen an die Ukraine für Verstimmungen zwischen der Türkei und Russland. (AFP/jW)