USA melden Tod von IS-Anführer in Syrien

Washington. Das US-Militär hat nach Angaben des Weißen Hauses bei einem Einsatz im Nordwesten Syriens den Anführer der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) getötet. Er habe den Einsatz gegen Abu Ibrahim Al-Haschimi Al-Kuraschi in der vergangenen Nacht angeordnet, erklärte US-Präsident Joseph Biden am Donnerstag. Nach Angaben der in England ansäßigen oppositionellen »Beobachtungsstelle für Menschenrechte« wurden bei der Luftlandeoperation auch 13 Zivilisten getötet, unter ihnen vier Kinder. Die Region Idlib, in der der IS-Anführer getötet wurde, befindet sich unter Kontrolle von mit der Türkei verbündeten Dschihadisten. (dpa/jW)