Brasilien: Proteste nach Tod von Geflüchtetem

Rio de Janeiro. Nach der brutalen Tötung eines afrikanischen Geflüchteten hat es in zahlreichen brasilianischen Städten Demonstrationen gegeben. In Rio de Janeiro versammelten sich Hunderte Demonstranten am Sonnabend (Ortszeit) an einer Strandbar im Stadtteil Barra da Tijuca, in der der junge Kongolese Moïse Kabagambe gearbeitet hatte. Dort wurde er am 24. Januar von mehreren Menschen zu Tode geprügelt. Nach Medienberichten unter Berufung auf Angehörige Kabagambes wurde dieser angegriffen, als er eine ausstehende Lohnzahlung für zwei Tage Arbeit einforderte. Es gab inzwischen drei Festnahmen. Weitere Proteste gab es in São Paulo, Salvador, Brasília und Recife. Die Demonstranten forderten Gerechtigkeit für Kabagambe und prangerten Rassismus gegen Schwarze an. (dpa/jW)