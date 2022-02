UN-Bericht: Nordkorea rüstet auf

New York. Nordkorea hat im vergangenen Jahr sein Rüstungsprogramm weiter ausgebaut. Das geht aus einem UN-Bericht hervor, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Sonnabend (Ortszeit) vorlag. Demnach wurden 2021 zwar keine Atomtests oder Starts von Interkontinentalraketen gemeldet, Pjöngjang habe aber »seine Fähigkeit zur Herstellung von spaltbarem Kernmaterial« weiterentwickelt. Auch sei die »Instandhaltung und Entwicklung der nordkoreanischen Infrastruktur für Nuklearwaffen und ballistische Raketen« fortgesetzt worden, heißt es in dem Bericht. Nordkorea unterliegt wegen seiner Waffenprogramme strengen Sanktionen, darunter einem Ausfuhrverbot für Kohle, Eisen, Blei, Textilien, Meeresfrüchte und andere Produkte. Während westliche Länder noch mehr Maßnahmen fordern, setzen sich Russland und China für Sanktionslockerungen aus humanitären Gründen ein. (AFP/jW)