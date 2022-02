Schweiz: SVP will keinen UN-Sicherheitsratsitz

Bern. Die an der Regierung beteiligte rechte Schweizerische Volkspartei (SVP) grätscht in die erste offizielle Bewerbung der Schweiz für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Die SVP will dazu eine Sondersitzung des Parlaments erzwingen, wie Fraktionspräsident Thomas Aeschi der Zeitung Sonntagsblick ankündigte. Die Regierungspartei, die zwei der sieben Bundesminister stellt, sieht bei einem Einzug ins Gremium der Vereinten Nationen die Neutralität des Landes gefährdet. Aus Neutralitätsgründen war die Schweiz erst 2002 den Vereinten Nationen beigetreten. Im Juni will sie sich nun in New York erstmals für die Dauer von zwei Jahren um einen Sitz im Sicherheitsrat bewerben. (dpa/jW)