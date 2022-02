Langer Marsch für Öcalan

Frankfurt am Main. In Frankfurt am Main begann am Sonnabend der alljährliche »lange Marsch« kurdischer Jugendorganisationen. Mit dem Sternmarsch ins französische Strasbourg wird für die Freilassung des seit 23 Jahren in der Türkei gefangenen Vordenkers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, demonstriert. Das Verwaltungsgericht Darmstadt hat zuvor ein behördliches Verbot bestätigt, auf einer Teilstrecke des Marsches Bilder Öcalans zu zeigen. Auch die kurdischen Nationalfarben Rot, Gelb und Grün stufte das Gericht als PKK-nah ein. (jW)