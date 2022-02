Zweifel am Mali-Einsatz der Bundeswehr

Berlin. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zweifelt an der Fortsetzung des Bundeswehr-Einsatzes im westafrikanischen Mali. »Ich habe nicht den Eindruck, dass wir länger willkommen sind«, erklärte die Ministerin am Sonntag gegenüber der ZDF-Sendung »Berlin direkt«. Zuvor hatte der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, deutlich wachsende militärische und politische Gefahren bei dem Einsatz beklagt. »Wir haben dort eine Regierung, die wir als nicht demokratisch legitimiert verstehen«, erklärte Zorn gegenüber dpa. Die Bundeswehr ist in Mali mit etwa 1.400 Soldaten im Einsatz. (dpa/jW)