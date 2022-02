Fachkräftemangel hat 2021 stark zugenommen

Köln. Der Fachkräftemangel in der BRD hat sich im vergangenen Jahr deutlich verschärft. Die sogenannte Fachkräftelücke habe sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt, berichtete das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Kofa) des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in seinem Jahresrückblick 2021, der am Sonnabend veröffentlicht wurde. Die Zahl der offenen Stellen, für die es laut IW rechnerisch bundesweit keine passend qualifizierten Erwerbslosen gab, stieg demnach von rund 213.000 im Januar auf gut 465.000 im Dezember. (dpa/jW)