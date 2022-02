Mali: Amt des Vizepräsidenten soll abgeschafft werden

Bamako. Malis Militärregierung hat am Sonnabend ein Gesetz vorgelegt, das eine Festigung der Macht von Junta-Chef Assimi Goïta vorsieht. Der am Freitag abend vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf sieht vor, das Amt des Vizepräsidenten der von Goïta angeführten Übergangsregierung abzuschaffen. Laut der Junta geht es darum, »Doppelarbeit zu vermeiden« und die Minister für Verteidigung und Sicherheit zu stärken. Faktisch festigt Goïta damit seine Machtposition in dem westafrikanischen Land. In Mali hatte es in den vergangenen zwei Jahren zwei Militärputsche gegeben. Goïta ernannte sich selbst zum Übergangspräsidenten. (AFP/jW)