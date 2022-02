Das Brett unter dem Tisch

imago/ZUMA/Keystone Schmalspurintelligenz, die außer Schach nichts konnte: Der zweimalige WM-Finalist Wiktor Kortsch­noi (8.5.1975)

Im Hochsommer 1914 war in Mannheim gerade die elfte Runde des Internationalen Schachmeisterturniers gespielt worden, als etwas Unvorhergesehenes geschah: Deutschland erklärte Russland am 1. August den Krieg – und das Turnier wurde abgebrochen! Der deutsche Weltklassespieler Siegbert Tarrasch konnte es nicht fassen: »Was gibt es denn Wichtigeres als Schach?!« soll er gesagt haben. Ähnlich dachten andere, sie schlugen vor, Politik Politik und Krieg Krieg sein zu lassen und das Turnier einfach in der neutralen Schweiz fortzusetzen.

Die Welt ist nicht genug, das gilt für James Bond beziehungsweise die Schurken, die er zur Strecke bringt. Die Welt ist zu viel, das gilt für Schachspieler. Nicht für alle und heute womöglich am allerwenigsten, wo viele professionelle Klötzchenschieber zugleich tüchtige Geschäftsleute sind: Der norwegische Weltmeister Magnus Carlsen strich Ende 2021 nach erfolgreicher Titelverteidigung 1,2 Millionen Dollar, der unterlegene Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi aus Russland 800.000 Dollar ein, um nur ein Beispiel zu nennen. Die modernen Schächer wissen sich in der normierten und kapitalisierten Welt zu behaupten, die Gattung der Sonderlinge und Hungerleider, der Exzentriker, Neurotiker und Autisten, der Unangepassten und Lebensuntüchtigen ist ausgestorben. Das war einmal anders, Anekdoten zeugen davon.

Es war noch dunkel

Etwa die vom österreichischen Schachmeister Ernst Grünfeld. 1925 nahm er an einem Turnier in Mährisch-Ostrau (Moravska Ostrava) teil und hatte am nächsten Tag um 15 Uhr gegen Exweltmeister Emanuel Lasker zu spielen. Grünfeld war sehr spät zu Bett gegangen, und als er erwachte, stellte er entsetzt fest, dass es bereits drei Uhr war! Hastig zog er sich an und rannte zur nächsten Straßenbahnhaltestelle, doch die Tram kann nicht. Grünfeld erspähte einen Polizisten: »Bitte, wann fährt die nächste Bahn?« »Um sechs.« »Wie das? Wie spät ist es denn?!« »Drei Uhr früh!« Da erst merkte Grünfeld, dass es noch dunkel war.

Das Klischee vom weltfremden Schachspieler war einmal gang und gäbe, wiewohl es nicht auf jeden passte – auch Lenin war ein begeisterter Schachspieler. Und nicht allein er. Im November 1917 stürmte ein leitender Beamter aufgeregt zum österreichischen Außenminister Leopold Berchthold: »Haben Sie schon gehört, Herr Graf? In Russland ist Revolution!« »Ich bitt’ Sie, wer soll die denn machen?« versetzte der Außenminister, »vielleicht der Herr Trotzki, der Schachspieler vom Café Central?«

Geschichten wie diese mögen gut erfunden sein. Tatsache sind die Mätzchen, die beispielsweise mit dem Namen des zweimaligen WM-Finalisten Wiktor Kortschnoi verbunden sind: einer Schmalspurintelligenz, die außer Schach nichts konnte und selbst dafür, sagte einmal Konkurrent und Exweltmeister Boris Spasski, kein Talent besaß. Aber ­Kortschnoi war ehrgeizig, ja verbissen und setzte sich 1976 aus der UdSSR in die Schweiz ab, weil ihn sein Heimatland am großen Erfolg hindere.

Mitteilsame Joghurtfarbe

Schon der Durchschnittsschächer hat seine Tricks, um sein Gegenüber zu nerven: lautes Setzen der Steine, heftiges Schlagen auf die Schachuhr, mehrfaches Herumrücken der Figuren, wiederholte Remisangebote, um die Konzentration des Gegners zu stören, ihn fixieren, wenn er am Zug ist, oder aufstehen, sich auf die Stuhllehne stützen und aufs Brett stieren, während der andere nachdenken will; wenn nicht gar – das hat der Verfasser dieses Beitrags selbst erlebt – eine tote Maus neben das Brett legen.

Oder auch: Den Gegner treten, weshalb bei den Duellen, die sich die Erzfeinde Wiktor Kortschnoi und der armenische Exweltmeister Tigran Petrosjan zwischen 1971 und 1980 lieferten, ein Brett unter dem Tisch angebracht werden musste. Sogar geohrfeigt sollen sie sich haben; bezeugt ist immerhin durch keinen Geringeren als Eckhard Henscheid, dass 1977, beim Viertelfinale des Kandidatenturniers zur Weltmeisterschaft, Petrosjan seinen Kontrahenten durch »minutenlanges zähes und lautes Schlürfen von Kaffee aus der Thermoskanne beim Denken störte«.

Kortschnoi war nicht nur als »Wiktor der Schreckliche« gefürchtet und berüchtigt, sondern zugleich ein Nervenbündel. Beim Titelkampf 1978 gegen den sowjetrussischen Weltmeister Anatoli Karpow im philippinischen Baguio protestierte er bereits, wenn Karpow während der Partie einen Joghurt löffelte, weil dessen Farbe ein Hinweis sein könne, welche Figur er ziehen solle (der Joghurtfarbensouffleur hätte also besser als der Weltmeister sein müssen; und Computer waren damals nicht ernst zu nehmen); wenn nicht gar die Milchspeise ein Dopingmittel sei oder »Cortison-Steroide« enthalte – wohl, damit der schmächtige Karpow die Steine mit einschüchternder Donnerkraft aufs Brett knalle.

Doch vor allem war da der Psychologe Wladimir Suchar, der im Publikum saß und ihn, Kortschnoi, irgendwie hypnotisierte beziehungsweise Karpow auf geheimnisvolle Weise Botschaften zukommen ließ – weshalb Kortschnoi seinerseits erst einen eigenen Psychologen namens Wladimir Berginer im Zuschauersaal plazierte und dann zwei in Orange gekleidete Gurus aus den USA holte, Mitglieder der Sekte »Ananda Marga«, um Suchars Strahlen zu neutralisieren und seinerseits Karpow zu paralysieren. Oder eben Suchar, der tatsächlich die Halle verließ und erst zum letzten Akt, beim Wettkampfstand von 5:5, in den Theatersaal zurückkehrte und den sich längst in Sicherheit wiegenden Kortschnoi überrumpelte. Ein überaus geschickter Schachzug außerhalb des Bretts: Kortschnoi ging in die Falle, bekam einen Wutanfall, diskutierte eine Viertelstunde mit den Veranstaltern und ließ die Partie unterbrechen. Dann wurde sie fortgeführt, doch Kortschnois Konzentration war hin. Er verlor sang- und klanglos, und Karpow hatte seinen Titel verteidigt.

Ein Lehrbuch auf der Toilette zu verstecken, um während der Eröffnung schnell mal auszutreten und die richtigen Züge nachzuschlagen, das war einmal unter Vereinsspielern zwar nicht Usus, aber ein gern gemachter Witz. Später trat an die Stelle des Buchs das Smartphone – und das real, mehrere Fälle von Betrug flogen seit Ende der 1990er Jahre auf. 2006 wollte der Bulgare Wesselin Topalow seinem Gegner im Kampf um die WM-Krone, dem Russen Wladimir Kramnik, allen Ernstes den Gang zur Toilette verbieten, weil der dort irgendwie einen Computer versteckt habe oder Unterstützung via E- Mail erhalte. Das war bewiesenermaßen Quatsch, aber sollte wenigstens die Atmosphäre vergiften und den Gegner aus der Fassung bringen (letztlich vergeblich, der Bessere setzte sich durch – und Topalow wurde fortan von den meisten Turnierveranstaltern geschnitten). Vermutlich war aber nicht Topalow, sondern seine nationalistisch verseuchte Entourage schuld an der unsportlichen Eskalation.

Diese Methode fand schon mal Anwendung: beim sogenannten Wettkampf des Jahrhunderts 1972 zwischen dem russischen Weltmeister Boris Spasski und dem (siegreichen) Thronanwärter Robert »Bobby« Fischer. Erst nervte der US-Amerikaner mit allerlei Sperenzchen und war erst zu spielen bereit, nachdem der britische Bankier Jim Slater 100.000 Pfund Siegprämie ausgesetzt hatte. Dann, von der schlechten Form ihres Schützlings alarmiert, drehte die sowjetische Delegation am Rad und ließ die Spielstätte auseinandernehmen, um verborgene Strahlenquellen oder chemische Substanzen aufzuspüren – und die beauftragten Experten wurden fündig: In einer Lampe lag eine tote Fliege. Umsonst, Spasski berappelte sich zwar in der zweiten Hälfte des Matches, aber den Rückstand konnte er nicht aufholen und verlor am Ende glatt.

Irrlichter

Fischer selbst ist allerdings ein besonderer Fall, denn der geniale Amerikaner, am Schachbrett ein vorbildlicher Sportsmann, war jenseits der 64 Felder und 32 Spielsteine nicht von dieser Welt. Der vermutlich an einem schweren Mutterkomplex leidende Sohn einer aus der Schweiz in die USA ausgewanderten Jüdin und Kommunistin hasste die UdSSR, witterte bei einer Niederlage schon mal eine jüdische Verschwörung gegen sich und hielt Hitler für einen tollen Kerl – so lange, bis er zu dem Schluss kam, Hitler sei selbst Jude gewesen. Er glaubte an paranormale Phänomene, irrlichterte über den Globus und starb schließlich 2008 in Island, weil er Ärzten misstraute und eine wegen Nierenversagens notwendige Dialyse ablehnte.

Das ist nicht lange her und scheint doch weit zurückzuliegen, weil der gegenwärtige Schachbetrieb so normal zu ticken scheint. Undenkbar, dass heute ein Spieler im Turniersaal mal zwischendurch einen Kopfstand macht wie der in den 1920er Jahren zur Weltelite zählende ­Lette Aaron Nimzowitsch; oder dass beim Rückkampf um die Weltmeisterschaft der Herausforderer eine Katze auf seinem Schoß streichelt, wie es der Exilrusse Alexander Aljechin beim Revanchekampf 1937 gegen den Katzen verabscheuenden Holländer Machgielis Euwe getan haben soll, der ihm zwei Jahre zuvor ohne derlei Possen den Titel abgenommen hatte (und ihn da wieder verlor).

Unwahrscheinlich auch, dass ein Schachmeister glaubt, durch Gedankenübertragung Ferngespräche führen oder durch bloße Willenskraft die Figuren auf dem Brett bewegen zu können – der erste offizielle Schachweltmeister Wilhelm Steinitz aber behauptete es und forderte sogar Gott zu einer Partie heraus; er wollte ihm einen Bauern vorgeben und war zuversichtlich zu gewinnen. 1900 starb Steinitz in einem New Yorker Irrenhaus.

Die ungeheure Denkarbeit und Nervenanspannung während einer Partie hat mehr als einen Schachmeister psychisch zerrüttet. Der geniale Amerikaner Paul Morphy, der 1858 in Europa über alle Großen des Schachs triumphiert hatte, litt an Verfolgungswahn und starb 1884 mit 47; gerade mal so alt wurde auch der größenwahnsinnige Balte Lionel Kieseritzky (gestorben 1853), der sich für den »Schachmessias« hielt; der deutsche Meisterspieler Gustav Neumann (gestorben 1881) endete nach mehreren Nervenzusammenbrüchen mit 42. Nur logisch, dass die Helden in Vladimir Nabokovs Schachroman »Lushins Verteidigung« von 1930 und in Stefan Zweigs »Schachnovelle« gefährdete, von Nervenzerrüttung bedrohte Existenzen sind. Und es sind nicht zufällig Männer: Die Schachwelt ist zu ungefähr 90 Prozent männlich. Frauen in der Weltspitze muss man mit der Lupe suchen, und verrückte Schachspielerinnen scheint es überhaupt nicht zu geben – vielleicht, weil Frauen von Natur aus das in Wahrheit starke Geschlecht sind?

Schwach hingegen in puncto Nerven war auch der Pole Akiba Rubinstein (1880–1961), im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts einer der Weltbesten. Bereits um 1910 behauptete er, dass ihn beim Spiel unablässig eine Fliege plage, die sich auf seinem Kopf niederlasse; bei seinen letzten Turnieren um 1930 saß er, wenn er nicht am Zug war, in einer Ecke des Saals und führte Selbstgespräche.

Dabei wird eins wenigstens nicht von den Meinungen und dem Verhalten der Mitmenschen gestört, und das Verlockende am Schach ist zu einem Gutteil die Weltflucht. Die Realität scheint unüberschaubar, unbeherrschbar, unverständlich – also versenkt man sich in die Stellung auf dem Brett und versinkt darin. Die Kehrseite, wenn man völlig abschaltet und in höchster Konzentration über Zügen brütet: wunderbare Zerstreutheit.

Ihr hatte es der Tscheche Richard Reti zu verdanken, dass er in den 1920er Jahren zu einem der großen Neuerer der Schachstrategie wurde: Hätte der Mathematikstudent nicht im Wiener Café Central, wo er die meiste Zeit mit Kaffeehauspartien vertrödelte, seine fast fertige Dissertation liegengelassen, hätte er kaum beschlossen, Berufsspieler zu werden.

Der falsche Platz

Keine Folgen hatte die Zerstreutheit für den Polen Dawid Przepiorka in seiner Partie gegen Carl Ahues in Kecskemet, 1927. Schwarzspieler Ahues hatte mit seinem Turm das gegnerische Pendant geschlagen, um abzutauschen. Doch statt wiederzunehmen, ergriff der Pole Ahues’ Turm und schlug geistesabwesend einen weiteren eigenen Stein. Geistesgegenwärtig nahm nun wieder Ahues den Turm und schlug gleich noch einen weißen Bauern. »Was ist los? Ich habe keine Figuren mehr!«, rief jetzt Przepiorka erschrocken aus (und hatte Glück, die regelwidrigen Züge mussten zurückgenommen werden).

Ein letztes Beispiel: Bei der Schacholympiade in Nizza 1974 erhob sich der argentinische Veteran Miguel Najdorf von seinem Brett, schlenderte durch den Turniersaal, holte sich eine Tasse Tee und setzte sich bei seiner Rückkehr an einen falschen Tisch. Er sah sich einem ihm unbekannten Spieler gegenüber und sagte väterlich: »Ich glaube, Sie haben sich in Ihrem Platz geirrt!«

Als Schach nicht mehr als ein schöner Zeitvertreib war, schrieb man ihm allerlei gute Eigenschaften zu. Gottfried Wilhelm Leibniz meinte, es vervollkommne das Denken, und der unbekannte Dichter des im 11. Jahrhundert verfassten Versromans »Ruodlieb« behauptete, es verfeinere die Sitten. Im englischen Gentleman’s Magazine konnte man 1787 sogar lesen, wer das Schachspiel beherrsche, könne alles im Leben. Heute ist man bescheidener und nimmt an, dass Schach das Gedächtnis verbessert, das visuelle Denken schult und Geduld, Konzentration und Selbstbeherrschung lehrt – sowie dem einzelnen einen kleinen Schutzraum erlaubt, nicht so einfach kollektivierbar ist, auch nicht im Sozialismus, wo Schach – gerade in der Sowjetunion – besondere Beliebtheit erfuhr.

Bimsen und eintrichtern

Aber wie bei jedem Gift kommt es auf die Dosis an. Wer sein Gehirn nahezu ausschließlich dazu verwendet, Holzklötze geschickt auf einem Brett herumzuschieben und deshalb viele Stunden am Tag ellenlange Eröffnungsvarianten auswendig lernt, Kombinationsmuster bimst und sich Endspieltypen eintrichert – der kann, sollte man meinen, eigentlich nicht ganz richtig ticken. Nur ließe sich so auch über Börsenmakler, Volkswirte und Theologen urteilen.

Nicht aber selbstverständlich über Künstler, über Romanautoren, die sich in ihre eigene Wirklichkeit einspinnen! Sind sie gut, so sind sie ihrer Zeit einfach 40 Jahre voraus, wusste Christian Morgenstern (Autor des genialen Schachgedichts »Das große Lalula«). Elias Canetti war seiner Zeit voraus. 1935 erschien sein bereits vier Jahre zuvor vollendeter Roman »Die Blendung«, in dem ein gewisser Fischer eine große Rolle spielt: Er hält sich für ein Schachgenie und träumt von einem Leben als Schachweltmeister in Amerika, wo er mit seiner Spielkunst Geld scheffelt. 1972 war der reale Fischer am Ziel.

Dieser echte Fischer ist danach verrückt geworden. Verrückt zu sein ist im heutigen Schachbetrieb aber normal. Verrückt nach Geld. Fischer ging voran, doch richtig in Schwung kam das Geschäft erst nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staatenwelt. Schachspielen wurde ein Beruf wie andere und mehr Spieler denn je zu Berufsspielern: Magnus Carlsen betreibt eine Vermarktungsfirma, hat den eigenen Namen als Marke eintragen lassen und sogar schon für eine niederländische Bekleidungsfirma als Kleiderständer gemodelt.

Schach ist ein Sport und wie anderer Sport ein lukratives Spektakel geworden, weshalb Schnellpartien und Blitzpartien fast beliebter als die guten alten, langen Turnierpartien geworden sind, bei Spielern wie bei Zuschauern. Für die Weltmeisterschaften im Schnell- und Blitzschach wurde 2021 insgesamt eine Million Dollar Preisgeld ausgeschüttet.