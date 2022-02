Stolz und gelassen

Nico Tondini /imago/robertharding Beduinen erkennen die Zugehörigkeit zu einem Stamm bereits von weitem an Aussehen und Körperhaltung ihrer Kamele

Taxifahrer Amir holt mich vom Flughafen Scharm El-Scheich ab. Zufällig hatte ich meinen Flug für jenen Tag gebucht, als hier im Dezember unter der Schirmherrschaft des ägyptischen Diktators Abdel Fattah Al-Sisi die Konferenz der UN-Konvention gegen Korruption ihren Auftakt hatte – was angesichts des Filzes innerhalb der ägyptischen Eliten allein schon urkomisch ist. Natürlich kann Al-Sisi eine derartige Konferenz nicht in Kairo abhalten, hätte er sich bei den über 2.000 Gästen aus aller Welt doch schlicht blamiert: Stundenlange Taxifahrten durch die nicht enden wollenden Slums der Megacity, die Elendsviertel direkt unter der Nase der Sphinx, zeugen von Jahrzehnten der Misswirtschaft korrupter Eliten. Nein, Al-Sisi hält seine Antikorruptionsscharade weit, weit weg ab, am Südzipfel des Sinai, der Meerzunge zwischen Afrika und Asien. Im sterilen Scharm El-Scheich, einem Tourismus- und Luxusresort, in dem Glücksspiel legalisiert wurde und sich Yuppies aus aller Welt zum Tauchen im Roten Meer verabreden, mit seinen Korallenriffen, die zu den schönsten der Welt gehören.

Amir fährt mich nach Dahab, eine gute Autostunde die Küste des Golfs von Akaba entlang gen Norden. Im Radio hören wir klassische arabische Habibi-Schnulzen, später ägyptischen Gangsterrap, der mir ausgesprochen gut gefällt. Jetzt, da Al-Sisi in der Gegend ist, sind noch viel mehr Soldaten auf den Straßen als sonst, wir halten an einem Checkpoint nach dem anderen. Mit meinen drei Brocken Arabisch und seinen sechs Brocken Englisch unterhalten wir uns über Persönliches genau wie über Politik. Ich frage ihn, was er von Al-Sisi hält: »Oh, I love him, he’s a great man!« Er habe die Wirtschaft »back on track« gebracht und baut auch eine ganz neue Metropole mitten in die Wüste: In die 50 Kilometer östlich von Kairo gelegene, noch namenlose zukünftige neue Hauptstadt flüchten sich die Regierungs- und Wirtschaftseliten des Landes, um Leute wie Amir in Kairo ihrem Elend zu überlassen. Die größte Stadt Afrikas wird in den nächsten Jahrzehnten kollabieren – dies abzuwenden, daran hat Al-Sisi kein Interesse. Ich will meine erste Bekanntschaft auf diesem Trip nicht verprellen und halte mit meinen Ansichten über den Folterknecht vom Nil hinterm Berg.

Ort der Begegnung

In Dahab treffe ich meine beste Freundin Aya. Die kleine Stadt ist wahrlich eine Oase, eine Zuflucht für Aussteiger aus Kairo, Alexandria und Gizeh, für Kifferinnen und Hippies aus so mancher Ecke dieser Welt, ein Kurzurlaub für entspannte Touristen aus Israel. Die Leute hier sind freundlich, von offenem Herzen, Kriminalität gibt es nicht. Kaum ein Shop wird nachts zugesperrt, niemand hat ein Fahrradschloss – warum auch? An der Küste entlang erstreckt sich das quirlige Stadtzentrum, ziehen sich unzählige urige Kneipen und Restaurants; du nagelst dir ein paar Bretter zusammen und hast deinen eigenen Coffeeshop oder Dancefloor. Im kleinen Buchladen steht Kafka neben der Obama-Biographie, Orwell neben »Mein Kampf« und Hello Kitty. Es gibt Touristenkitsch und authentische Kultur, Kuschari, den besten Kaffee, und das Essen in der gesamten Stadt ist so lecker, dass die aus dem Stadtbild nicht wegzudenkenden Streunerhunde, die sich von den Abfällen der Touristen ernähren, wohlgenährt und mit ihrem glänzenden Fell einfach wunderschön aussehen. Dahab ist ein Ort der Begegnung – wenn man denn will –, Einheimische und Besucher rauchen zusammen Joints, machen Musik, essen und tanzen am Feuer. Alles wird geteilt. Wer nach einer Zigarette oder einem Bier fragt, statt es zu nehmen, erntet verdutzte Blicke.

Aya und ich waren schon öfter hier. Mal schliefen wir in selbstzusammengebretterten Häusern à la arabischer Hundertwasser, mal in schäbigen »Hotels« mit Kakerlaken und müffelndem Duschwasser, mal in Holzhütten oder Hängematten am Strand. Eine Zeitlang wohnten wir etwas außerhalb des Stadtzentrums, wo sich kein Tourist je hinverirrt. Das einzige Gebäude des Randviertels, das nicht komplett heruntergekommen war, sondern im Glanz erstrahlte, war die große Moschee. Ihre fast surreale Deplaziertheit erinnerte mich an die überdimensionierte Kirche in meiner kleinen Heimatstadt in Ostbrandenburg – die Dekadenz organisierter Religion ist wahrlich ein universelles Phänomen.

Diesmal steigen wir in einem passa­blen Hostel ab, von dessen Dach wir jeden Morgen mit frisch gebrühtem Kaffee den Blick aufs Meer genießen. Ich lese Nachrichten, habe wie beim letzten Mal vergessen, dass meine Al-Dschasira-App in Al-Sisis Ägypten nicht funktioniert – wie auch die linksgerichteten panarabischen Medien Middle East Eye und The New Arab hat der Möchtegernfaschist alles Kritische sperren lassen. Dass über 60.000 politische Gefangene in seinen Kerkern verrotten und er zur Hatz auf Ägyptens LGBTQ-Community blies, drang dann aber doch an die Weltöffentlichkeit. Für Europa zählt allerdings nur eine Sache: Al-Sisi habe »die Seegrenze exzellent abgesichert«, lobte Exkanzlerin Angela Merkel einst den Türsteher Europas. Auf dem Basar werteeuropäischer Prioritäten sind Menschenrechte bekanntlich Staubfänger. Vom Dach unseres Hostels aus ist über den Golf von Akaba keine 30 Kilometer entfernt die hügelige Küstenlinie Saudi-Arabiens zu bestaunen. Es ist ein eigenartiges Gefühl: Ich stehe hier in dieser Hippieoase und vor und hinter mir zwei wunderschöne Länder, deren korrupte Herrschereliten ich zutiefst verachte; das Rote Meer südwärts legt des einen Luftwaffe den Jemen in Schutt und Asche und des anderen Marine via Seeblockade die Schlinge um den Hals seiner 30 Millionen hungernden Einwohner. Wein und Bier am Abend schlürfen wir auf der anderen Seite des Daches, beobachten das mythische Schauspiel der feuerroten Sonne, die zwischen den Hügeln und Gipfeln des Sinaigebirges verschwindet.

Eines Nachts besteigen wir den Mount Sinai, auf dem Moses von »Gott« die Zehn Gebote bekommen haben soll. »Wenn Gott doch überall ist«, so geht ein Witz auf dem Südsinai, »warum musste er sich denn ausgerechnet auf dem steilsten Gipfel weit und breit offenbaren?!« Doch der kräftezehrende Aufstieg lohnt allemal. Beduinen weisen uns Touristen in der Nacht den steinigen Weg auf den Gipfel, so dass wir oben angelangt in Eiseskälte am biblisch-kargen Horizont den Sonnenaufgang unseres Lebens bestaunen. Einmal waren wir in den Bergen bei Dahab mit Freunden feiern, die aufziehende Morgensonne hatte den gesamten Himmel wie nicht von dieser Welt in atemberaubende Flammen gehüllt.

Stefano Ravera/imago images Uniformität im Urlaubsresort: Auch das gibt es in der Küstenstadt ­Dahab

Tiefe Ablehnung der Polizei

Ein junger Beduine namens Ali fährt uns von einem Ausflug zurück nach Dahab. Am Stadtrand ein Checkpoint, sie kontrollieren Alis Papiere. Wir fahren weiter, er dreht sich zu uns um: »Fucking police!« Herzhaftes Gelächter erfüllt den klapprigen Wagen – aus drei vollkommen unterschiedlichen Lebenswelten stammend, teilen alle drei Anwesenden ihre tiefsitzende Ablehnung der Institution Polizei. Doch Alis Gesichtsausdruck, der veränderte Klang seiner verbrummelten Stimme, seine eigenartige Unruhe verraten mir, dass seine Verachtung für die Staatsgewalt gänzlich anderer Natur ist als die des deutschen Linksaußen auf dem Rücksitz. Er empfindet den Cop als maximal anmaßend. Ihn auch nur zu irgend etwas aufzufordern – für Ali sind die zehn Sekunden Passkontrolle von Al-Sisis Schergen eine zutiefst persönliche Beleidigung, eine Zumutung. Ali ist gewiss kein antiautoritärer Linker, der Hierarchien ablehnen würde, doch ein glühender Feind von Staatlichkeit ist er mehr als jeder Anarchist in Kreuzberg oder Christiania.

Die Zugehörigkeit zu einem der über 30 auf dem Sinai verstreuten Stämme erkennen die Beduinen bereits von weitem an Aussehen und Körperhaltung ihrer Kamele. Hier zwischen den Kontinenten, in Jahrhunderten im Kreuzfeuer der Weltpolitik, schufen sie ein von Kairo quasiautonomes Handels- und Gesellschaftssystem. »Der Sinai gehört den Beduinen«, hören wir oft. Die touristische Erschließung und der Bauboom, die mit der israelischen Besatzung der Peninsula nach dem Sechstagekrieg 1967 ihren Lauf nahmen, haben das traditionelle Leben vieler hier auf den Kopf gestellt. Funkelnde, unnatürliche Touristenresorts wie Scharm El-Scheich stehen im Konflikt zum beduinischen Leben. Auch heute leben viele weiter als Nomaden mit ihren Kamelen und Ziegen in den kargen, trockenen Bergen im Hinterland. Andere wohnen in schicken Häusern im Beduinenviertel am Stadtrand von Dahab. Zumindest hier und in anderen Küstenorten, in denen wir waren, doch auch auf dem restlichen Sinai, so wurde uns erzählt, bestimmen die Beduinen Gesellschaft, Handel, Tourismus, Sicherheit, Streitschlichtung. Dahab gehört ihnen. Gemüseverkäuferinnen, Barkeeper, Rezeptionistinnen oder Kellner sind zwar in aller Regel zugezogene Aussteiger aus den Metropolen Kontinentalägyptens, doch die Besitzer all der Lokale sind Beduinen vom Sinai. Viele sind zu wohlhabenden und mächtigen Geschäftsleuten aufgestiegen, deren Geld ein Maß an öffentlichen Diensten bereitstellt, Schulen, rudimentäre Wohlfahrt.

Die staatlichen Strukturen Ägyptens lehnen die Beduinen aus Prinzip ab. Warum sollte man nach Jahrhunderten des Fischens in ihrem Meer auf einmal eine Lizenz erwerben? Warum Steuern zahlen, um eine weltfremde Kaste im fernen Kairo zu alimentieren? Mit Al-Sisis bewaffneten Kumpanen mussten sie sich zwangsweise arrangieren, doch erkennen sie deren vermeintliche Autorität über sie aus Überzeugung nicht an. Viele Polizisten in der Gegend sind auch wahrlich keine besonders angenehmen Zeitgenossen, sind herablassend zu uns Ausländern, noch mehr zu den Einheimischen.

Eines Tages laufen wir nach einem langen Spaziergang entlang der fabelhaften Blue Lagoon am Rande Dahabs durch besagten »Fucking police!«-Checkpoint zurück in die Stadt. Aufgrund ihres akzentfreien Englischs, ihres hellen Teints, der zerfetzten Jeans und der Zigarette im Mund denken die Polizisten, meine Freundin Aya sei Europäerin, ahnen nicht, dass sie Araberin ist und jedes ihrer Worte versteht. Sie reden über uns, beklagen sich, wie verweichlicht die Männer im Westen doch seien und ihre Frauen nicht im Griff hätten. Wie ich es gestatten könne, dass sie in aller Öffentlichkeit hier vor ihnen raucht … Ich denke unweigerlich an Edward Bernays, den Vater der modernen Propaganda, und dessen »Torches of Freedom«, an die erste Welle des Feminismus um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert – in genau jener Epoche würde ich die Denkweise dieser Idioten verorten.

Zwischen den Welten

Die Beduinen, die wir auf unseren Reisen kennenlernen, sind sehr stolze Menschen, strahlen ein Gefühl von Freiheit, Gelassenheit und aufrichtigem Respekt aus, das mir als Mitteleuropäer fast befremdlich anmutet. Ohne Zugang zu modernen Technologien lernten sie einst, ihre Umwelt wahrzunehmen, mit und von ihrer Natur zu leben, soviel zu nehmen, wie sie brauchen, und den Rest in Ruhe zu lassen – den Respekt vor den Tieren. Jetzt haben sie Smartphones und Pickup-Trucks, doch wurde dieses Wissen, diese Sicht auf die Welt, über die Generationen weitergetragen. Sie kennen jeden Stein im Hinterland – es sind noch immer ihre Berge. Als nach dem Erstarken des »Islamischen Staats« (IS) in vielen Ländern im Großraum Nahost Ende 2014 auch hier einige Dschihadisten dem »Kalifen« Al-Baghdadi die Treue schworen und die IS-Provinz Sinai ausgerufen wurde, waren es – nach anfänglichen Sympathien und Kollaborationen – die Beduinen, die die aufständischen Islamisten zurückschlugen, die vom Norden her kommend die gesamte Halbinsel erobern wollten, so berichten mehrere Einheimische.

Unser Guide vom Mount Sinai erzählt uns, dass nicht nur die Schmugglertunnel nach Gaza von Beduinen betrieben werden, sondern auch die gesamte Cannabisproduktion der Halbinsel in ihren Händen liegt. Der Großteil der Ware geht nach Israel, ein offenes Geheimnis im ägyptischen Militär, zusammen mit Israelis waschen sie hier Geld. Al-Sisis Leute wurden gierig, eines Tages kamen sie und forderten, am Erlös aus dem Grasschmuggel nach Israel künftig auch direkt beteiligt zu werden. Die Beduinen weigerten sich, blieben stur. Dann kamen die Panzerwagen und Entlaubungsmittel. Soldaten zerstörten ihre Plantagen und fackelten alles Gras und Opium ab, das sie finden konnten. Die Beduinen sind friedfertige Leute, einen Krieg gegen das größte Militär Afrikas will hier niemand. Schließlich leben sie seit Jahrhunderten auf dem Sinai, hier zwischen den Welten, überdauerten Osmanen, Napoleon, Briten, Nasser. Und auch die Porträts auf all den Plakatwänden, die der schmierige General aus Kairo überall von sich aufhängen ließ, sind von der glühenden Sinaisonne längst verblasst.