Nachschlag: Cybererpressung

Photocase Hackerangriffe zielen u. a. darauf ab, das Entladen von Öltankern zu erschweren (Hafen von Rotterdam)

In dieser Woche hat es in einigen europäischen Ländern Cyberangriffe auf Ölkonzerne gegeben: In Belgien waren die Hafenanlagen in Antwerpen und Gent und in den Niederlanden in Rotterdam betroffen. Dort erschwerten die Hackerangriffe das Entladen von Öltankern. In der BRD traf es Anfang der Woche einen Mineralölhändler und die Tanklager eines Schwesterunternehmens; Tankstellen in Norddeutschland konnten teilweise nicht beliefert werden. Gegenüber dem DLF bestätigte die Staatsanwaltschaft Hamburg, dass sie bereits wegen Erpressung ermittle. Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Fällen bestehe, sei noch nicht bekannt. Das Prinzip der immer häufiger werdenden Attacken mit sogenannter Ransomware (ransom heißt Lösegeld) ist simpel, wie Silke Hahne vom DLF erklärt: Die Hacker dringen in die Systeme ein und sperren sie für den Besitzer. Weil die Firmen dann keinen Zugriff mehr auf ihre Daten haben, werden sie arbeitsunfähig. Die Angreifer müssen nur noch Kontakt zur Firma aufnehmen und Lösegeld fordern. (rsch)