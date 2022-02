Besondere Verantwortung

Zu jW vom 1.2.: »Appell: ›Kein Krieg gegen Russland‹«

»Deutschland trägt als Signatarmacht des Minsker Abkommens besondere Verantwortung …« – Deutschland trägt in erster Linie Verantwortung aufgrund der schwersten Verbrechen, die der deutsche Faschismus gemeinsam mit baltischen und ukrainischen Kollaborateuren insbesondere in der Ukrainischen, Belarussischen und der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik zwischen dem 22. Juni 1941 und der Befreiung von den faschistischen Okkupanten im Jahre 1944 begangen hat. Insofern ist es geradezu pervers, wenn ausgerechnet ukrainische Nationalisten sich auf irgendeine »historische Verantwortung Deutschlands« berufen und Waffenlieferungen ausgerechnet von Deutschland fordern. Aber wer Stepan Bandera huldigt, nach ihm Straßen und Plätze benennt, ihm Denkmäler setzt, der steht folgerichtig in der Tradition des schlimmsten Deutschlands, das es (bisher) gegeben hat.

Gerhard R. Hoffmann, Halberstadt

Kollektive Gehirnwäsche

Zu jW vom 31.1.: »›Wir wollen keine Kriege‹«

(…) Wozu sollte Russland einen Angriff auf die Ukraine planen? Ressourcen hat es mehr, als es verkaufen könnte. Die Ukraine selbst ist ein einziges Armenhaus. Einzig ein erweiterter Zugang zum Schwarzen Meer wäre von geopolitischer Bedeutung. Vielleicht dienen ja auch die 100.000 Soldaten der russischen Armee als antifaschistisches Bollwerk? Immerhin ist die Elite der Ukraine dem Faschismus nicht abgeneigt (…) Eine der ersten Regeln einer »ordentlichen« Manipulation ist das Wiederholen und noch mal das Wiederholen … Seit Wochen läuft auf allen TV-Kanälen und in der übrigen Mainstreampresse: Russland zieht 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammen, dazu schwarzweiße Satellitenbilder von Kriegsgerät im Fernsehen. Kommentatoren haben nur noch eine Stoßrichtung, Richtung Osten, und dabei nicht selten Schaum vorm Mund. Man kann sich des Eindrucks kaum mehr erwehren, dass man es anscheinend kaum mehr erwarten kann, endlich loszuschlagen beziehungsweise losschlagen zu lassen – eine sich selbst erfüllende Prophezeiung! Das alles ist jedenfalls keine gewöhnliche Manipulation oder Propaganda mehr, sondern knallharte, kollektive Gehirnwäsche zum Zweck einer (mentalen) Kriegsvorbereitung! Und wer einmal wie Admiral Kay-Achim Schönbach Verständnis zeigt für die mehr als berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands, der wird medial gevierteilt. So wie seinerzeit der Sparkassendirektor Horst Köhler, da er zu sagen wagte, dass die Handelswege auch durch das deutsche Militär gesichert werden. Wer im übrigen genauer wissen möchte, worum es eigentlich geht, dem sei das Buch »Die einzige Weltmacht« vom ehemaligen US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski empfohlen. In ihm ist nachzulesen: »Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr.«

Ulrich Becker, Alfter

Konkurrenz ums Gas

Zu jW vom 31.1.: »›Wir wollen keine Kriege‹«

(…) Ja, was beabsichtigen die USA wirklich? Meiner Ansicht nach geht es bei dieser ganzen politischen Gemengelage um wirtschaftspolitische Ziele und weniger um militärische Interessen. Die Ukraine, für die US-Amerikaner militärisch völlig uninteressant, dient ihnen als willfähriges Opfer für ganz andere Ziele. Stichwort Nord Stream 2. Ein Projekt, das eigentlich schon längst in Betrieb genommen werden könnte, wenn es denn von den US-Amerikanern nicht mit allen Mitteln bekämpft würde. Die Gründung einer GmbH nach deutschem Recht ist zwar erfolgt – indes, es reicht nicht für eine Inbetriebnahme. Ein US-Schelm, wer Böses dabei denkt. Dass die BRD mehr als die Hälfte ihres Gasverbrauchs mit russischem Erdgas deckt, ist den Falken in Washington ein Dorn im Auge. Folglich ist den USA daran gelegen, Europa, vor allem die BRD, von US-amerikanischem Frackinggas abhängig zu machen, das weitaus teurer ist als das russische. Genau die Abhängigkeit, die Washington den Deutschen bei russischem Gas vorwirft.

Rudi Eifert, Langenhagen

Appell an Regierung

Zu jW vom 31.1.: »›Wir wollen keine Kriege‹«

Ich appelliere an die Bundesregierung und das Außenministerium: Bitte setzen Sie all Ihre Kräfte für den Frieden ein! Wenn die NATO immer weiter an die Grenzen der Russischen Föderation vorrückt, ist es verständlich, dass sich diese nicht weiter einkreisen lassen will. Garantien wurden Russland von der NATO bislang nicht gegeben. Zwischen NATO und Russischer Föderation sollte ein Nichtangriffspakt abgeschlossen werden. Kein Krieg! Nie wieder! Als der Zweite Weltkrieg begann, war ich Ostern 1939 eben eingeschult. Fast meine ganze Schulzeit herrschte Krieg. Das Inferno von Dresden habe ich im Februar 1945 im Nachbarort Heidenau hautnah erlebt. Ich weiß also seit frühen Kinderjahren, was Krieg bedeutet.

Gudrun Benser, per E-Mail

Gefahr bannen

Zu jW vom 14.1.: Zitat des Tages

Schön, wenn Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn alles tun wird, »damit keine Kriege entstehen«. Allerdings »entstehen« Kriege nicht, da es sich nicht um Naturkatastrophen handelt. Vor gut 20 Jahren hatte ich noch die Ehre und das Vergnügen, den damals 85jährigen E. Field Horine kennenzulernen, der als US-Bürger aus Louisville, Kentucky, (…) das »Pershing-2«-Depot in Mutlangen bei Schwäbisch Gmünd blockieren half. Seine Biographie hat den Titel »Auflehnung – Treue«, wobei wir uns nicht am Begriff »Querdenker« im Untertitel stören wollen: Der wurde erst später reaktionär besetzt (…). In einem unserer Telefonate unterlief es mir, vom »Ausbrechen« eines Krieges zu sprechen. Horine korrigierte mich freundlich: »Kriege brechen nicht aus.« In der Tat: Die Gefahr menschengemachter Katastrophen muss auch von Menschen gebannt werden. Da dürfte Herr Asselborn noch Nachholbedarf haben: Luxemburg ist nun wahrlich von Freunden umzingelt und braucht objektiv weder Streitkräfte noch eine NATO-Mitgliedschaft. Alles zu tun, damit niemand mehr Kriege »entstehen« lässt, heißt also: abrüsten und der NATO kündigen.

Bernhard May, Solingen