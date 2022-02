DKP zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele

Patrik Köbele, Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), erklärte am Freitag anlässlich der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Beijing:

Die deutschen Kommunistinnen und Kommunisten begrüßen es, dass nach vielen Jahrzehnten die Olympischen Winterspiele zum ersten Mal in einem Entwicklungs- bzw. Schwellenland stattfinden. Die Propaganda in den westlichen Medien gegen diese Winterspiele ist im Kern eine Fortführung der kolonialen und neokolonialen Propaganda. Man fühlt sich an Zeiten erinnert, in denen Wintersport das alleinige Privileg der Reichen war.

Allerdings kommt heute eine Menge an Kriegspropaganda dazu, die dem olympischen Gedanken diametral widerspricht. Die deutsche Regierung wäre gut beraten gewesen, diese Gelegenheit zu nutzen, um Diplomatie für den Frieden zu betreiben. Diese Chance ließ man ungenutzt, weil man sich weder des imperialistischen Großmachtanspruchs der USA noch eigener Ambitionen entledigen konnte. Da hat die Ampel wiederum versagt.

Wir deutschen Kommunistinnen und Kommunisten freuen uns darüber, dass die Olympischen Winterspiele in Beijing stattfinden. Wir sind sicher, dass sie einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten werden. Damit werden sie dem olympischen Gedanken gerecht. Daran wird auch die Propaganda des Westens nichts ändern.

In Bremen findet am kommenden Samstag eine Solidaritätskundgebung für Julian Assange statt. In einer Pressemitteilung des Bremer Friedensforums vom Freitag heißt es:

Mit einer Kundgebung am Samstag, 12. Februar, um 14 Uhr auf dem Bremer Marktplatz erinnert das Bremer Friedensforum an das Schicksal des im Londoner Belmarsh-Hochsicherheitsgefängnis inhaftierten Journalisten Julian Assange. Auf der von Eva Böller moderierten Kundgebung sprechen Gerhard Baisch (IALANA/Bremer Friedensforum) und Anke Grotkop von Amnesty International (AI), die die AI-Petition vorstellt. Auf dem Marktplatz werden für sie Unterschriften gesammelt.

Mit Wikileaks informierte Julian Assange über Kriegsverbrechen der USA. Die Welt verdankt Assanges Enthüllungen von Detailinformationen über Drohnenangriffe auf Zivilistinnen und Zivilisten, über Folter und über andere Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan, im Irak und im Internierungslager Guantanamo. »Nicht diejenigen, die die Verbrechen befohlen oder begangen haben, sitzen heute hinter Gittern, sondern derjenige, der sie ans Tageslicht gebracht hat«, heißt es in dem Aufruf zur Kundgebung. »Unsere Forderung bleibt: Julian Assange muss sofort freigelassen werden! Die Behandlung von Julian Assange als Schwerverbrecher muss unverzüglich beendet werden. Die Auslieferung von Julian Assange an die USA muss verhindert werden.«

Der Landesbezirk Berlin-Brandenburg der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi unterstützt bezirkliche Demonstrationen gegen Aufzüge von Coronaverharmlosern, wie er am Freitag in einer Presseerklärung mitteilte:

Immer wieder demonstrieren an Montagen Impfgegner und rechte Gruppen auch vor Berliner Rathäusern. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) unterstützt in Berlin die bezirklichen Demonstrationen, die jetzt u. a. von demokratischen Parteien gegen diese »Montagsspaziergänge« organisiert werden. »Wir wollen als Gewerkschaft Gesicht zeigen und gegen die unerträglichen Äußerungen von Impfgegnern und Rechten unsere Stimme erheben. Nur dann, wenn wir solidarisch zusammenstehen, werden die Pandemie und ihre Folgen zu meistern sein«, sagt Frank Wolf, Verdi-Landesbezirksleiter.