Argentinien sucht Alternativen

Agustin Marcarian/REUTERS Linke Gruppen demonstrieren in Buenos Aires gegen den Internationalen Währungsfonds (27.1.2022)

Nachdem sich Argentinien und der Internationale Währungsfonds (IWF) in der vergangenen Woche auf eine neue Vereinbarung zur Schuldenrückzahlung einigen konnten, ist der Präsident der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas, Alberto Fernández, dieser Tage zu Gesprächen in Russland und China zu Besuch. Am Donnerstag traf Fernández in Moskau mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zusammen, am Freitag ging es weiter nach Beijing.

Das Abkommen mit dem IWF sieht vor, dass Argentinien weitere viereinhalb Jahre Zeit erhält, seine Schulden von insgesamt 44,5 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen. Anders als bei ähnlichen Deals in der Vergangenheit macht die in Washington ansässige Organisation diesmal nicht weitere Kürzungsmaßnahmen zur Bedingung für die Refinanzierung. Dennoch musste sich Buenos Aires dazu verpflichten, sein Haushaltsdefizit sowie Energiesubventionen kontinuierlich abzubauen. Eine endgültige Genehmigung durch das Exekutivgremium des IWF sowie den argentinischen Kongress steht zwar noch aus, gilt allerdings als sicher.

Die Regierungsseite bezeichnet das Abkommen als Erfolg, da es Argentinien ermögliche, die wirtschaftliche Erholung des Landes weiter voranzutreiben. 2021 wuchs die Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent. Auch international erhielt Fernández Glückwünsche. So von der Puebla-Gruppe, einem Zusammenschluss progressiver Politiker und Persönlichkeiten Lateinamerikas. Marktradikale Vertreter hingegen fordern härtere Konditionen. Aber auch aus der eigenen Partei gibt es Kritik. So gab Máximo Kirchner, Sohn der Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner, am Montag seinen Rücktritt als Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus bekannt. Er vertritt die Ansicht, dass ein »No Deal« mit dem IWF einer Limitierung der Staatsausgaben vorzuziehen sei.

In einer gemeinsamen Stellungnahme mit Putin betonte Fernández am Donnerstag den Willen, sein Land von den USA und dem IWF unabhängig zu machen. Moskau sei ein wichtiger Partner in diesem Bestreben. Argentinien könne das Tor für Russlands Zugang zu Lateinamerika sein, so der Präsident. Beide Länder arbeiten derzeit besonders eng in der Bekämpfung der Coronapandemie zusammen. So wird in Argentinien fast ausschließlich der russische Impfstoff »Sputnik V« eingesetzt. »Wir sind zutiefst dankbar, Sie waren da, als der Rest der Welt uns nicht mit Impfstoff geholfen hat«, so Fernández an Putin gerichtet. Laut einer Mitteilung des Kreml habe man sich über den Stand und die Perspektiven der russisch-argentinischen Partnerschaft ausgetauscht. Diese wolle man in Zukunft insbesondere in den Bereichen Politik, Handel, Wirtschaft und Humanitäres vertiefen und erweitern.

Am Freitag reiste Fernández weiter nach Beijing. Neben der Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele wurde dem argentinischen Präsidenten dort die Ehrendoktorwürde der Universität Tsinghua verliehen. An diesem Wochenende ist zudem ein Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping geplant. Auch hier dürfte das Hauptthema die Zukunft der bilateralen Beziehungen beider Staaten sein. Im Vorfeld wurde bereits bekannt, dass China ein neues Atomkraftwerk in der Stadt Lima in der Hauptstadtregion Buenos Aires bauen wird. Die argentinische Regierung gab bekannt, dass Beijing insgesamt acht Milliarden US-Dollar investieren wird. Mit dem Bau soll Ende dieses Jahres begonnen werden.

Angesichts der nach wie vor angespannten Wirtschaftslage des Landes sind solche Nachrichten für Fernández von Relevanz. Im Oktober 2023 stehen Präsidentschaftswahlen an. Eine Wiederwahl Fernández’ ist alles andere als sicher. Vor dem Hintergrund, dass davon ausgegangen werden kann, dass der IWF auch in Zukunft in Argentinien einiges an Mitspracherechten einfordern wird, sind weitere Abkommen mit Ländern wie China und Russland von extremer Bedeutung.