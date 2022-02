Nord Stream 2: Haller legt Posten nieder

Schwerin. Der ehemalige deutsche Diplomat Dieter Walter Haller hat seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender der Nord-Stream-2-Tochter »Gas for Europe« niedergelegt. Über diesen Schritt habe er die Muttergesellschaft informiert, teilte »Gas for Europe« am Freitag mit. Haller war die Tätigkeit vom Auswärtigen Amt untersagt worden, weil durch sie »dienstliche Interessen« beeinträchtigt wären. Zunächst hatte der Spiegel über die Niederlegung berichtet. (dpa/jW)