Bündnis ohne Beispiel

Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Government/AP/dpa Schulterschluss gegen westliche Aggressionspolitik: Wladimir Putin und Xi Jinping am Freitag in Beijing

Russland und China schließen sich zur Abwehr westlicher Aggression noch enger als bisher zusammen. Das geht aus einer »Gemeinsamen Erklärung« hervor, die die Präsidenten beider Länder, Wladimir Putin und Xi Jinping, am Freitag am Rande der Eröffnung der Olympischen Winterspiele verabschiedet haben. Darin üben Moskau und Beijing scharfe Kritik an der aktuellen Weltpolitik des Westens, kündigen eine umfassende Zusammenarbeit auf vielen Feldern vom Klimaschutz über künstliche Intelligenz bis zur Raumfahrt an und bekunden, die Beziehungen zwischen Russland und China seien »den politischen und militärischen Bündnissen aus der Ära des Kalten Kriegs überlegen«. Putin erklärte am Freitag, die Beziehungen hätten »wirklich beispiellosen Charakter angenommen«.

Konkret stärken sich Moskau und Beijing gegen die jeweiligen Attacken des Westens den Rücken. So sagt China Russland ausdrücklich Unterstützung bei seinen Bemühungen zu, »langfristige, rechtlich bindende Sicherheitsgarantien in Europa zu schaffen«.Beijing erklärt außerdem, jede neue NATO-Erweiterung abzulehnen. Im Gegenzug spricht sich Russland nicht nur gegen »jede Form einer Unabhängigkeit Taiwans« aus. Es schließt sich zudem der chinesischen Position an, der AUKUS-Pakt der Vereinigten Staaten mit Großbritannien und Australien vergrößere die Gefahr eines Wettrüstens in der Asien-Pazifik-Region; dies sei abzulehnen.

Beide Seiten drücken zudem ihre Sorge über US-Pläne aus, eine globale Raketenabwehr aufzubauen. »Gewisse Staaten«, heißt es mit klarem Bezug auf den Westen, suchten anderen Ländern ihre eigenen »demokratischen Standards« aufzuzwingen und dies zur Errichtung globaler Hegemonie zu nutzen. Damit untergrüben sie die internationale Stabilität und gefährdeten »den globalen und regionalen Frieden«.

Ergänzend bauen Russland und China ihre Zusammenarbeit auf dem Öl- und Gassektor aus. So wurden am Rande des Treffens zwischen Putin und Xi neue Geschäftsabschlüsse bekanntgegeben, die die Lieferung russischer Rohstoffe nach China umfassen. Putin bezifferte den Gesamtwert am Freitag auf rund 117,5 Milliarden US-Dollar, verteilt auf 25 bis 30 Jahre. Mit Blick auf den aktuellen Konflikt um Nord Stream 2 und um russische Erdgaslieferungen nach Europa kommt der Ankündigung spezielles Gewicht zu, den Export russischen Erdgases in die Volksrepublik um zunächst zehn Milliarden Kubikmeter pro Jahr aufzustocken. Mit größeren Lieferungen nach China macht sich Moskau ein Stück weit vom Export nach Westeuropa unabhängig. Dies wäre vor allem dann von Bedeutung, wenn die westlichen Mächte tatsächlich versuchen sollten, Russland vom globalen Finanzsystem abzuschneiden. In diesem Fall wäre der gesamte russische Erdgasexport nach Westeuropa in Gefahr.

Bereits vor der Verabschiedung der russisch-chinesischen »Gemeinsamen Erklärung« hatten die Außenminister beider Länder, Sergej Lawrow und Wang Yi, die künftige Zusammenarbeit auf zahlreichen Einzelfeldern im Detail abgestimmt. Das betrifft nicht nur den Ukraine-Konflikt, sondern etwa auch die Entwicklung in Afghanistan sowie den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. Nicht zuletzt planen beide Seiten, die chinesische »Neue Seidenstraße« (Belt and Road Initiative, BRI) enger mit der von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion zu verkoppeln.