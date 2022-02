DR Kongo: 56 Menschen in Lager getötet

Kinshasa. In der Demokratischen Republik Kongo sollen Milizen nach Angaben von Hilfsorganisationen mindestens 56 Menschen in einem Vertriebenenlager getötet haben. In der Nacht zum Mittwoch hätten mit Schusswaffen und Macheten bewaffnete Männer das Plaine-Savo-Lager in der Provinz Ituri im Osten angegriffen, teilte die Organisation Norwegian Refugee Council (NRC) mit. Dabei seien auch mindestens 40 weitere Menschen verletzt worden. Seit Mai 2021 wird Ituri auf Anweisung des Präsidenten Félix Tshisekedi vom Militär verwaltet, um die Gewalt bewaffneter Gruppen einzudämmen. (dpa/jW)