Schleswig-Holstein hebt 2G-Regel im Handel auf

Kiel. Schleswig-Holsteins Landesregierung will eine ganze Reihe von Coronavorschriften lockern. In allen Geschäften – mit Ausnahme der Gastronomie – soll vom 9. Februar an nur noch Maskenpflicht gelten. Kunden müssen dann keinen Genesenen- oder Impfstatus mehr nachweisen. Außerdem entfällt die Sperrstunde in der Gastronomie, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel bekanntgab. Der Regierungschef kündigte zudem Änderungen bei Veranstaltungen an; man werde aber einen bundeseinheitlichen Beschluss abwarten. (dpa/jW)