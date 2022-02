Putin und Xi wollen Beziehungen ausbauen

Moskau. Russland und China rücken weiter zusammen. Bei einem Treffen von Präsident Wladimir Putin mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping am Freitag in Beijing sei die Unterzeichnung von über 15 Verträgen zwischen beiden Ländern geplant, sagte am Mittwoch der Mitarbeiter der russischen Regierung, Juri Uschakow, vor Journalisten. Beide Staaten wollten auch Anstrengungen unternehmen, um ein gemeinsames Finanzsystem zu schaffen, mit dem westliche Sanktionen ausgehebelt werden könnten. Uschakow betonte, China unterstütze die russische Forderung an die USA und die NATO nach Sicherheitsgarantien. (Reuters/jW)