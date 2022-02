Nachfrage nach KfW-Krediten gesunken

Frankfurt am Main. Die Nachfrage nach Krediten der staatlichen Förderbank KfW ist im vergangenen Jahr angesichts der Konjunkturerholung nach der Coronakrise 2020 gesunken. Das gesamte Fördervolumen verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 107 Milliarden Euro, wie die KfW am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Zusagen für Coronahilfsprogramme im Inland sanken von 46,9 Milliarden Euro im Krisenjahr 2020 auf nun 10,1 Milliarden Euro. (dpa/jW)