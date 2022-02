Sofortzuschlag für Kinder gefordert

Berlin. Sozialverbände verlangen eine ausreichende Höhe des von der Ampelkoalition geplanten Sofortzuschlags für Kinder. »Der in der Diskussion befindliche Betrag von 25 Euro deckt den tatsächlichen Bedarf von Kindern und Jugendlichen für eine soziokulturelle Teilhabe nicht ab«, erklärte das Deutsche Kinderhilfswerk am Dienstag in Berlin. Dadurch entstehe der »Eindruck von Politik nach Kassenlage«. Insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten von Familien sei eine echte Besserstellung nötig, erklärte das Kinderhilfswerk weiter. Bei der konkreten Ausgestaltung komme es zudem darauf an, dass der Sofortzuschlag auch wirklich alle Kinder erreicht. (AFP/jW)