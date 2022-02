Verdi fordert mehr Lohn in sozialen Berufen

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi will für Beschäftigte in sozialen Berufen in diesem Jahr bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bezahlung erreichen. Wie die Gewerkschaft bei ihrer Jahrespressekonferenz am Dienstag in Berlin erklärte, werden die Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst am 25. Februar nach langer Unterbrechung wieder aufgenommen. Wegen des Pandemieausbruchs waren sie im März 2020 auf Eis gelegt worden. (dpa/jW)