WHO warnt vor medizinischen Abfällen

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor gesundheitlichen Schäden durch riesige Mengen an medizinischen Abfällen. Wie die WHO in einem Bericht von Dienstag mitteilte, fallen aufgrund der Pandemie Zehntausende Tonnen an zusätzlichem Müll an, was die Entsorgungssysteme im Gesundheitswesen stark belaste. Alleine durch verabreichte Coronaschutzimpfungen seien weltweit 144.000 Tonnen Abfall entstanden, hinzu kämen noch etwa 87.000 Tonnen an medizinischer Schutzausrüstung. (AFP/jW)