Wien: Polizei räumt Protestcamp gegen Autobahn

Wien. Nach rund fünf Monaten ist ein Protestcamp gegen den Ausbau der Stadtautobahn Wien-Donaustadt von der Polizei geräumt worden. Der Einsatz, der am Dienstag morgen begonnen hatte, lief laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA über mehrere Stunden, zwölf Aktivisten wurden festgenommen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein, laut Aktivisten seien auch Schlagstöcke benutzt worden. »Es wurden junge Menschen am Boden fixiert, Handschellen angelegt und hier in den Polizeiautos festgehalten«, schilderte Lucia Steinwender, Sprecherin von »Lobau bleibt« und »System Change not Climate Change«, im APA-Gespräch. (jW)