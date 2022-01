Lithium: Vulcan Energy und LG Chem kooperieren

Bangalore. Der australische Lithiumkonzern Vulcan Energy hat mit der Batteriesparte des südkoreanischen Unternehmens LG Chem, LG Energy Solution, einen Vertrag über den Verkauf von Lithiumhydroxid aus seiner Gewinnung in der Bundesrepublik geschlossen. Laut Vereinbarung wird der Batterieproduzent ab 2025 über fünf Jahre bis zu 50.000 Tonnen Lithium in Batteriequalität kaufen, teilte Vulcan am Montag mit. Für die Förderung von Lithiumhydroxid aus dem Oberrheingraben hat der Konzern bereits Lieferverträge unter anderem mit Volkswagen und Stellantis geschlossen. (Reuters/jW)