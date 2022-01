Erfolg für Impfgegner bei Wahl in Österreich

Waidhofen a. d. Ybbs. Eine Gemeinderatswahl bestätigt den anhaltenden Erfolg »impfkritischer« Parteien in Österreich. Die vor einem Jahr gegründete Partei »Menschen – Freiheit – Grundrechte« (MFG) erhielt am Sonntag in der 11.000-Einwohner-Gemeinde Waidhofen an der Ybbs auf Anhieb 17 Prozent der Stimmen. Neben der rechten FPÖ hat sich die MFG als »impfkritische« Partei positioniert und im Herbst 2021 auch den Einzug in den oberösterreichischen Landtag geschafft. (dpa/jW)