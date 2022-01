Gegenseitige Attacken von VAE und Ansarollah

Dubai. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben nach eigenen Angaben eine von den Ansarollah im Jemen abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen. Dies erklärte das Verteidigungsministerium am Montag. Der Angriff auf das Mitglied der saudischen Kriegskoalition gegen die Ansarollah im Jemen ereignete sich während des als historisch geltenden Besuchs von Israels Staatschef Isaac Herzog in dem Golfstaat. Trümmer der Rakete seien über unbewohntem Gebiet abgestürzt, hieß es laut der amtlichen Nachrichtenagentur WAM. Opfer gab es demnach nicht. Als Vergeltung für den Angriff sei die von den Ansarollah genutzte Raketenabschussbasis in der Region Al-Dschauf zerstört worden. (AFP/jW)