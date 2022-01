Israelischer Luftangriff bei Damaskus

Damaskus. Bei einem israelischen Luftangriff sind syrischen Angaben zufolge erneut Ziele in dem Land attackiert worden. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA meldete am Montag unter Berufung auf Militärkreise, die syrische Luftabwehr habe in der Nacht zum Montag einige von Israel abgefeuerte Raketen abwehren können. Nahe der Hauptstadt Damaskus habe es Sachschäden gegeben. Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele in Syrien mit der Angabe, verhindern zu wollen, dass der Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien ausweitet. (dpa/jW)