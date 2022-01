Mali weist französischen Botschafter aus

Bamako. Die militärische Übergangsregierung in Mali hat den französischen Botschafter am Montag des Landes verwiesen. Botschafter Joël Meyer sei aufgefordert worden, Mali innerhalb von 72 Stunden zu verlassen, teilte die Regierung mit. Grund dafür seien die »feindseligen und empörenden Äußerungen« von Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian, hieß es. Le Drian hatte dem Sender RTL am Freitag gesagt, man könne angesichts der sich verschlechternden politischen und militärischen Lage in Mali nicht am Status quo festhalten, ohne jedoch konkret von einer möglichen Beendigung der französischen Militäroperation »Barkhane« zu sprechen. (dpa/jW)