UN-Sicherheitsrat tagt zu Russland und Ukraine

New York. Die USA haben am Montag ein Treffen des UN-Sicherheitsrats zur »Ukraine-Krise« durchgesetzt. Russland hatte vor Beginn mit einer Abstimmung versucht, das Treffen abzuwenden. Mit zehn der 15 Mitgliedstaaten stimmten am Montag jedoch genug Länder für die Beratungen in New York. Bei prozeduralen Angelegenheiten haben die fünf ständigen Mitglieder, darunter Russland, kein Vetorecht – Entscheidungen können dann nur mit einer Mehrheit von mindestens neun Stimmen getroffen werden. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hatte zuvor das von den USA angefragte Treffen als grundlos bezeichnet. Er kritisierte die Sitzung, weil eine »Stationierung von Truppen auf russischem Gebiet ja nicht als Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit« gesehen werden könne. Die Kritik der USA sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands. (dpa/jW)