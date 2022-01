Thailand: Ölteppich verschmutzt Sandstrand

Bangkok. Ein Ölteppich hat die Küste der thailändischen Provinz Rayong erreicht. Der berühmte tropische Sandstrand Mae Ram Phueng Beach rund 200 Kilometer südöstlich von Bangkok blieb daraufhin am Sonnabend für Besucher geschlossen, wie örtliche Medien berichteten. Laut thailändischer Marine werde die Reinigung einen Monat dauern. Im Golf von Thailand waren am Dienstag nach offiziellen Schätzungen rund 50.000 Liter Rohöl aus einem Leck in einer Unterwasserpipeline der Star Petroleum Refining Company ins Meer gelaufen. (dpa/jW)