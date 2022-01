ECOWAS: Delegation in Burkina Faso

Ouagadougou. Nach der Machtübernahme durch das Militär in Burkina Faso ist eine Delegation der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (­ECOWAS) mit Juntachef Paul-Henri Sandaogo Damiba zusammengekommen. Bei dem kurzen Treffen in der Hauptstadt Ouagadougou bekräftigte die Junta am Sonnabend nach eigenen Angaben »ihr Bekenntnis zu überregionalen und internationalen Organisationen«. Die ­ECOWAS-Vertreter kamen demnach auch zu längeren Gesprächen mit anderen Juntamitgliedern zusammen. Das Bündnis hatte Burkina Faso am Freitag vorläufig ausgeschlossen.(AFP/jW)