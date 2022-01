Erneut Gefechte nahe Gefängnis in Al-Hasaka

Al-Hasaka. Nach der Rückeroberung des von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) angegriffenen Gefängnisses in Syrien haben nahe der Haftanstalt weitere heftige Kämpfe stattgefunden. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen oppositionellen »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« lieferte sich das kurdisch-arabische Militärbündnis Syrische Demokratische Kräfte (SDK) am Sonnabend nahe der Stadt Al-Hasaka Gefechte mit IS-Kämpfern. Die Zahl der Toten seit Beginn der dortigen Kampfhandlungen stieg demnach auf mehr als 330. Die SDK hatten am Mittwoch erklärt, wieder die Kontrolle über die Haftanstalt in der nordsyrischen Stadt Al-Hasaka zu haben. Mehr als hundert IS-Kämpfer hatten am 20. Januar das Gefängnis überfallen, um Häftlinge zu befreien. Wie vielen nach der Erstürmung die Flucht gelang, ist unklar. (AFP/jW)