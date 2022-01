IWF drängt Japan zu Steuererhöhungen

Tokio. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Japan aufgefordert, die Pandemiehilfen zurückzufahren und eine Erhöhung der Steuern in Betracht zu ziehen, sobald sich die Wirtschaft von den Folgen der Pandemie erholt hat. »Was wir brauchen, ist ein breiteres Paket von staatlichen Ausgabe- und Einnahmemaßnahmen, das auch eine Erhöhung der Verbrauchssteuer beinhalten könnte«, sagte IWF-Regionalvertreter Odd Per Brekk am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Sobald der Aufschwung gefestigt sei, müsse das Land seine Bemühungen zur Eindämmung seiner enormen Verschuldung fortsetzen. (Reuters/jW)