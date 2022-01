Frankreichs Wirtschaft 2021 deutlich gewachsen

Paris. Frankreichs Wirtschaft ist Ende 2021 überraschend stark gewachsen und hat im

Gesamtjahr so kräftig zugelegt wie seit 52 Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember zum Vorquartal um 0,7 Prozent, wie das nationale Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Von der Agentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet, nach einem BIP-Anstieg von 3,1 Prozent im Sommer.

Im Gesamtjahr 2021 legte das BIP um glatt sieben Prozent zu – und damit so stark wie seit 1969 nicht mehr. Allerdings war die Wirtschaft im Rezessionsjahr 2020 auch um acht Prozent eingebrochen. (Reuters/jW)