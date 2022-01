Zehn Soldaten in Pakistan getötet

Islamabad. Bei einem der schwersten Angriffe seit Monaten sind in Pakistan mindestens zehn Soldaten getötet worden. Das teilte das Militär am späten Donnerstag abend in einer Erklärung mit. Demnach versuchten Bewaffnete, einen Kontrollposten des Militärs in der Stadt Kech in der Provinz Balutschistan im Südwesten des Landes zu überrennen. Bei dem mehrstündigen Gefecht seien zudem ein Aufständischer getötet und drei weitere festgenommen worden, hieß es weiter. Die separatistische Balutschistan-Befreiungsarmee (BLA) reklamierte den Angriff für sich. (dpa/jW)