Tote nach Gefechten in Zentralasien

Bischkek. Bei Gefechten im Grenzgebiet zwischen Kirgistan und Tadschikistan sind in der Nacht zu Freitag zwei Menschen getötet worden. Sechs Soldaten und vier Zivilisten seien außerdem verletzt worden, teilte das tadschikische Sicherheitskomitee mit. Auf kirgisischer Seite wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens elf Menschen verletzt. Beide Länder erklärten am Freitag morgen, es sei ein Waffenstillstand vereinbart worden. Zudem einigten sie sich darauf, ihre Streitkräfte abzuziehen. Die zentralasiatischen Republiken Kirgistan und Tadschikistan sind seit Jahrzehnten in Grenzstreitigkeiten verwickelt. (AFP/jW)