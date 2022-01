Abwahlreferendum in Venezuela scheitert

Caracas. Venezuelas Nationaler Wahlrat (CNE) hat einen von Teilen der Opposition eingeleiteten Prozess für ein Referendum zur Absetzung von Präsident Nicolás Maduro für »unzulässig« erklärt. Das gab die Rektorin Tania D’Amelio in einer Mitteilung des CNE am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. In keinem der Bundesstaaten seien die notwendigen Unterschriften von 20 Prozent der Wähler gesammelt worden, sagte D’Amelio. Insgesamt kamen demnach nur 42.421 Unterschriften zusammen, 4,2 Millionen wären nötig gewesen. Vertreter der Opposition hatten zuvor kritisiert, die vom CNE gestellten Bedingungen machten den Prozess unmöglich. Der CNE hatte am 17. Januar den Mittwoch für die Unterschriftensammlung an 1.200 Stellen im Land festgelegt. (dpa/jW)