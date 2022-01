Kasachstan: Tokajew nun auch Parteichef

Nur-Sultan. Drei Wochen nach den gewaltsamen Massenprotesten in Kasachstan löst Staatschef Kassym-Schomart Tokajew seinen Vorgänger Nursultan Nasarbajew auch als Parteichef ab. Tokajew sei am Freitag auf einem Sonderparteitag einstimmig zum Vorsitzenden der Nur-Otan-Partei gewählt worden, teilte das Büro des Präsidenten auf Twitter mit. Tokajew hatte den damals seit knapp 30 Jahren regierenden Nasarbajew 2019 als Präsident abgelöst. Anfang des Jahres löste der 68jährige Tokajew seinen mittlerweile 81jährigen Vorgänger auch an der Spitze des Nationalen Sicherheitsrats ab. (AFP/jW)