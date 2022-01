Burkina Faso vorläufig aus ECOWAS ausgeschlossen

Ouagadougou. Nach der Machtübernahme durch das Militär in Burkina Faso hat die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) das Land vorläufig aus dem Bündnis ausgeschlossen. ECOWAS werde jedoch keine weiteren Sanktionen gegen Burkina Faso verhängen, erklärte ein Teilnehmer der virtuellen Sondersitzung am Freitag. Die Wirtschaftsgemeinschaft rief die Militärjunta auf, den entmachteten Präsidenten Roch Marc Christian Kaboré und weitere Regierungsmitglieder freizulassen. Die Militärgruppierung Patriotische Bewegung für den Schutz und die Wiederherstellung (MPSR) hatte am Montag Präsident Kaboré abgesetzt und die Macht übernommen. (Reuters/jW)