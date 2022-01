Paris will Militäreinsatz in Mali »anpassen«

Paris. Nach dem von Mali geforderten Abzug dänischer Soldaten aus dem Land will Frankreich den internationalen Militäreinsatz »anpassen«. »Angesichts der politischen und militärischen Rahmenbedingungen kann es so nicht weitergehen«, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian am Freitag dem Sender RTL. Er kritisierte die »zunehmende Behinderung« des Einsatzes »Takuba« in der Sahelzone, an dem mehrere europäische Staaten beteiligt sind. Zu Beginn der Woche hatte die Militärregierung in Mali den Abzug der erst kürzlich entsandten dänischen Spezialkräfte gefordert, die sich an »Takuba« beteiligen sollten. (Reuters/jW)