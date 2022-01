Gerettete Flüchtlinge können nach Sizilien

Rom. Nach tagelangem Warten darf die private Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen fast 440 gerettete Bootsflüchtlinge nach Sizilien bringen. Die italienischen Behörden hätten der »Geo Barents« den Hafen in Augusta zugewiesen, teilte die Organisation am Freitag mit. Die freiwilligen Helfer hatten die in Seenot geratenen Menschen bei mehreren Einsätzen im zentralen Mittelmeer an Bord geholt. Die erste Rettung war Mitte der vergangenen Woche. Am Donnerstag teilten die privaten Seenotretter von SOS Mediterranée mit, dass ihr Schiff »Ocean Viking« den Hafen der westsizilianischen Stadt Trapani verlassen konnte. Die italienischen Behörden hatten es festgesetzt, weil sie laut Küstenwache Mängel festgestellt hätten. Das Team der »Ocean Viking« behob diese nach eigenen Angaben. Die Crew wolle sich nun auf den kommenden Einsatz vorbereiten. (dpa/jW)