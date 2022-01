Telefonat mit Macron: Putin fordert Garantien

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat im Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron Moskaus Forderungen nach verbindlichen Garantien für die Sicherheit in Europa bekräftigt. Das teilte der Kreml am Freitag nach einem Telefonat der beiden Staatschefs mit. Putin sagte demnach auch, dass Russland nun die schriftlichen Antworten der USA und der NATO auf seine Vorschläge analysiere und dann weitere Schritte festlege. Putin wies aber auch darauf hin, dass die Hauptsorgen Russlands in den Antworten nicht berücksichtigt worden seien. Darunter seien das geforderte Ende der Ausdehnung der NATO, der Verzicht auf Angriffswaffen in der Nähe der russischen Grenzen und der Rückzug des militärischen Potentials sowie der Infrastruktur des Blocks auf die Positionen von 1997. Damals war die Russland-NATO-Grundakte unterzeichnet worden. (dpa/jW)