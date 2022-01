BR-Rundfunkratschef: Rücktritt gefordert

München. Nach der Vorstellung eines Gutachtens über sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Erzbistum München und Freising hat die FDP im Bayerischen Landtag den Rücktritt des Kirchenrichters Lorenz Wolf als Vorsitzender des BR-Rundfunkrates gefordert. »Ein solcher Mensch ist nach Auffassung der FDP-Landtagsfraktion nicht geeignet für die Position als Rundfunkratsvorsitzender des Bayerischen Rundfunks«, sagte der medienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Helmut Markwort, am Dienstag in München. Das vom Erzbistum in Auftrag gegebene Gutachten über Fälle sexualisierter Gewalt in der Diözese war am Donnerstag vergangener Woche veröffentlicht worden. Darin wird auch Wolf Fehlverhalten im Umgang mit Tätern in mehreren Fällen vorgeworfen. (dpa/jW)